Forbes назвал Бернара Арно самым богатым человеком мира

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Самым богатым человеком мира по версии журнала Forbes стал генеральный директор французской группы компаний LVMH Бернар Арно.
Forbes назвал Бернара Арно самым богатым человеком мира
  • Reuters

Отмечается, что Арно с доходом в $117 млрд опередил в рейтинге главу Amazon Джеффа Безоса, чьи активы оцениваются в $115,6 млрд.

Произошло это после того, как акции LVMH подорожали на 0,7%.

«Если сравнивать нас с Microsoft, то мы — небольшая компания», — сказала Арно Forbes.

Уточняется, что доход главы LVMH на $7 млрд выше, чем у находящегося на третьем месте основателя компании Microsoft Билла Гейтса.

В декабре 2019 года стало известно, что первое место в рейтинге десяти самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов по версии журнала Forbes занял совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон.

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