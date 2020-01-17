На выставке «Зелёная неделя» в Берлине представили стенд Калининградской области

На международном агрофоруме «Зелёная неделя» в Берлине представили стенд Калининградской области.

Об этом сообщает «Янтарный край».

В выставке участвует делегация во главе с руководителем регионального Минсельхоза Натальей Шевцовой.

В 2020 году Россия представляет на «Зелёной неделе» единую экспозицию площадью более 5 тыс. кв. метров, организованную федеральным Минсельхозом совместно с РЭЦ. По данным пресс-службы выставки, это самая масштабная экспозиция среди зарубежных стран.

Свою продукцию представляют 18 регионов и 250 компаний-экспортёров.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Адыгее в 2020 году планируют направить 555,3 млн рублей на господдержку агросектора.