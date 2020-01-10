В Адыгее направят 555,3 млн рублей на господдержку аграриев
- РИА Новости
Средства будут выделены из федерального и республиканского бюджетов.
Деньги направят в виде субсидий за развитие отдельных направлений растениеводства и животноводства, стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса региона и малых хозяйств.
В Минсельхозе Адыгеи отметили, что в 2019 году господдержка значительно стимулировала развитие аграрной отрасли.
«Меры поддержки стимулировали селян к созданию личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и семейных животноводческих ферм, новых рабочих мест, позволили приобрести технику, увеличить объем поголовья скота, посадочного материала, заняться мелиорацией земель, новыми и наиболее рентабельными направлениями сельхозотрасли», — уточнили в ведомстве.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что крымские аграрии получат господдержку в размере 3 млрд рублей в 2020 году.