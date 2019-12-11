Крымские аграрии получат господдержку в размере 3 млрд рублей в 2020 году

Крымские аграрии получат государственную поддержку в размере 3 млрд рублей в 2020 году, сообщает «Крыминформ».

Об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова.

«Есть вероятность того, что, возможно, будут выделены ещё дополнительные средства на поддержку конкретных приоритетных отраслей — это садоводство и виноградарство», — сказала она на заседании комитета Государственного совета Крыма по аграрной политике и развитию сельских территорий.

По её словам, решается вопрос о предоставлении дополнительных средств для помощи в покупке новой сельхозтехники.

Кроме того, от имени главы региона Сергея Аксёнова министерство подготовило письма на рассмотрение возможности выделения дополнительных средств из федерального бюджета на техническое перевооружение сельского хозяйства, приобретение техники либо возмещение стоимости техники.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что сельскохозяйственные кооперативы Удмуртии получат 47 млн рублей грантов до конца 2019 года.