Экспорт продукции АПК в 2019 году вырос на 12,3% в Нижегородской области
- © Игорь Агеенко
- РИА Новости
Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Как заявил глава региона Глеб Никитин, существенно вырос объём поставок племенного скота, картофеля, семян масличных культур, мясных полуфабрикатов, плодово-ягодных джемов.
На данный момент продукцию поставляют более чем в 35 стран, в том числе в Германию, Бельгию, Испанию, Италию, США.
Ранее URA.RU сообщало, что экспорт в Свердловской области вырос на 18% за девять месяцев 2019 года.