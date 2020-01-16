Экспорт продукции АПК в 2019 году вырос на 12,3% в Нижегородской области

Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Нижегородской области за 11 месяцев 2019 года вырос на 12,3% и достиг $215,4 млн.

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как заявил глава региона Глеб Никитин, существенно вырос объём поставок племенного скота, картофеля, семян масличных культур, мясных полуфабрикатов, плодово-ягодных джемов.

На данный момент продукцию поставляют более чем в 35 стран, в том числе в Германию, Бельгию, Испанию, Италию, США.

Ранее URA.RU сообщало, что экспорт в Свердловской области вырос на 18% за девять месяцев 2019 года.