Экспорт продукции АПК в 2019 году вырос на 12,3% в Нижегородской области

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Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Нижегородской области за 11 месяцев 2019 года вырос на 12,3% и достиг $215,4 млн.
Экспорт продукции АПК в 2019 году вырос на 12,3% в Нижегородской области
  • © Игорь Агеенко
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как заявил глава региона Глеб Никитин, существенно вырос объём поставок племенного скота, картофеля, семян масличных культур, мясных полуфабрикатов, плодово-ягодных джемов.

На данный момент продукцию поставляют более чем в 35 стран, в том числе в Германию, Бельгию, Испанию, Италию, США.

Ранее URA.RU сообщало, что экспорт в Свердловской области вырос на 18% за девять месяцев 2019 года.

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