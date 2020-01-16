Экономист прокомментировал прогноз о курсе 200 рублей за доллар

Доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб в беседе с RT оценил предположение о том, что курс рубля в будущем может опуститься до 200 рублей за доллар.

«Я не думаю, что сегодня в экономике складываются предпосылки для того, чтобы рубль так сильно девальвировал. Такая девальвация рубля чревата очень серьёзными структурными сдвигами в экономике, что недопустимо», — заявил Твердохлеб.

По его словам, государственные структуры обладают нужными для стабильности экономического сектора механизмами.

«Мы видим, что у Центрального банка, у правительства есть достаточно много рычагов влияния на ситуацию на рынке», — добавил эксперт.

Как указал экономист, рычаги влияния способны не допускать резких колебаний в сторону ослабления рубля.

Ранее, как писала «Лента.ру», глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев сделал предположение, что в обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар.