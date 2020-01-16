Мировые цены на нефть растут

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Мировые цены на нефть незначительно растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Мировые цены на нефть растут
  • Reuters

Февральские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,73%, составив $58,23 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте увеличились на 0,69% — до $64,44 за баррель.

Ранее управление энергетической информации Минэнерго США повысило прогноз нефти марки Brent до $64,83 на 2020 год и до $67,53 на 2021 год.

Эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможное влияние мирового рынка сырья на экономику России.

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