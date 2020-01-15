Американист прокомментировал подписание соглашения между США и КНР

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Анастасия Румянцева
Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал RT подписание США и Китаем соглашения о первой фазе торговой сделки.
Американист прокомментировал подписание соглашения между США и КНР
  • Reuters

«Мне представляется, что это временная мера, это не затишье, это изменение тактики ведения этого противостояния между США и Китаем в области экономики. Противостояние было обозначено в течение прошлых двух лет, оно достигло обострения в прошлом году, сейчас же наступает некая фаза сближения позиций, но это не означает, что США отступили от своих протекционистских установок по регулированию торговых отношений с Китаем и от стремления изменить торговый баланс с Китаем», — пояснил Ярыгин.

По его мнению, нельзя сказать, что Китай пошёл на «стратегические уступки».

«Я думаю, что Китай в целом будет ожидать ноября этого года, когда либо президент останется прежним, тогда Китаю придётся задуматься о том, чтобы идти на уступки на следующий четырёхлетний горизонт, либо если президент сменится в США, то переговоры возобновятся, думаю, что с не меньшей остротой по поводу изменения структуры торгового баланса между США и Китаем», — заключил эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе торговой сделки в Вашингтоне.

Кроме того, в Минфине США сообщили, что вторая фаза торговой сделки с КНР будет включать сокращение пошлин.

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