В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от переговоров с Путиным
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«То, что Путин знал детали газовых вопросов, лишний раз доказывает, как для России важна эта тема. Моё впечатление о президенте Российской Федерации: он хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя человеком, который знает, о чём говорит», — сказал он в интервью изданию «Гордон».
По словам Витренко, российский президент за столом переговоров «сыпал деталями на тему украинско-российских газовых отношений, знал все суммы, ставки и так далее».
«Мне пришлось много времени эти детали с ним напрямую обсуждать», — добавил исполнительный директор.
«Думаете, я регулярно с Путиным лично общаюсь? Нет, это был первый и, возможно, последний раз. Я был, честно говоря, немножко в шоке... Не каждый день приходится спорить с Путиным, тем более я не собирался с ним там встречаться», — подчеркнул он.
9 декабря 2019 года в Париже прошёл нормандский саммит. По его итогам было принято коммюнике, которое касается в том числе выполнения политических положений «Минска».
30 декабря Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину.
1 января начался транзит газа через Украину по новому контракту, ООО «Оператор ГТС Украины» заявило об осуществлении поставки первых кубометров российского газа в Евросоюз.
По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, объём транзита природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м.