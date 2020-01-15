В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от переговоров с Путиным

Президент России Владимир Путин во время переговоров на нормандском саммите в Париже продемонстрировал глубокую осведомлённость о газовом вопросе, называя «все суммы и ставки», рассказал исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

«То, что Путин знал детали газовых вопросов, лишний раз доказывает, как для России важна эта тема. Моё впечатление о президенте Российской Федерации: он хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя человеком, который знает, о чём говорит», — сказал он в интервью изданию «Гордон».

По словам Витренко, российский президент за столом переговоров «сыпал деталями на тему украинско-российских газовых отношений, знал все суммы, ставки и так далее».

«Мне пришлось много времени эти детали с ним напрямую обсуждать», — добавил исполнительный директор.

«Думаете, я регулярно с Путиным лично общаюсь? Нет, это был первый и, возможно, последний раз. Я был, честно говоря, немножко в шоке... Не каждый день приходится спорить с Путиным, тем более я не собирался с ним там встречаться», — подчеркнул он.

9 декабря 2019 года в Париже прошёл нормандский саммит. По его итогам было принято коммюнике, которое касается в том числе выполнения политических положений «Минска».

30 декабря Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину.

1 января начался транзит газа через Украину по новому контракту, ООО «Оператор ГТС Украины» заявило об осуществлении поставки первых кубометров российского газа в Евросоюз.

По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, объём транзита природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м.