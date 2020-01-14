Польша заявила о невозможности поставлять нефть Белоруссии по «Дружбе»
- РИА Новости
«Текущая техническая инфраструктура трубопровода «Дружба» делает невозможной передачу нефти с базы в Адамово в восточном направлении», — цитирует РИА Новости пресс-службу.
Уточняется, что поставка нефти в восточном направлении невозможна при сохранении непрерывности поставок для текущих клиентов PERN.
Ранее в Белоруссии заявили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
В Азербайджане отметили, что готовы поставлять нефть в Белоруссию, однако конкретного решения ещё нет.