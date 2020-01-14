Польша заявила о невозможности поставлять нефть Белоруссии по «Дружбе»

Инфраструктура нефтепровода «Дружба» не позволит польскому оператору транспортировать нефть в Белоруссию, сохранив поставки на свои НПЗ. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в пресс-службе польского оператора «Дружбы» компании PERN.

«Текущая техническая инфраструктура трубопровода «Дружба» делает невозможной передачу нефти с базы в Адамово в восточном направлении», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Уточняется, что поставка нефти в восточном направлении невозможна при сохранении непрерывности поставок для текущих клиентов PERN.

Ранее в Белоруссии заявили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.

В Азербайджане отметили, что готовы поставлять нефть в Белоруссию, однако конкретного решения ещё нет.