В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

Согласно данным Национального бюро кредитных историй, в 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что самое заметное снижение произошло перед новогодними праздниками. В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.

Как уточняется, в 2018 году средний уровень одобрения ссуд составлял 41%.

Ранее в НБКИ заявили, что самый высокий уровень закредитованности в России имеют охранники, а также социальные и медицинские работники.

С 1 января в России вступил в силу последний этап ограничения предельного долга. По новым правилам, максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.