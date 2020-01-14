В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков
- globallookpress.com
Отмечается, что самое заметное снижение произошло перед новогодними праздниками. В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
Как уточняется, в 2018 году средний уровень одобрения ссуд составлял 41%.
Ранее в НБКИ заявили, что самый высокий уровень закредитованности в России имеют охранники, а также социальные и медицинские работники.
С 1 января в России вступил в силу последний этап ограничения предельного долга. По новым правилам, максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.