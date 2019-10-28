Специалисты назвали самую закредитованную профессию в России

Самый высокий уровень закредитованности в России имеют охранники, а также социальные и медицинские работники, свидетельствуют результаты исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Как пишет «Реальное время», на 1 октября показатель долговой нагрузки у работников службы охраны составляет 34%, отрасли фармацевтики и медицины — 33,2%, социальной сферы — 32,8%.

Также высокая степень закредитованности (29,7%) выявлена у самозанятых.

Меньше всего на выплаты по кредитам тратят работники сфер информационных технологий (13,6%), телекоммуникаций и связи (15,7%), а также маркетинга, рекламы и PR (20,0%).

Ранее глава Министерства экономического развития Максим Орешкин отмечал, что банки частично несут вину за существующий уровень закредитованности населения.

Эксперт Екатерина Самраилова прокомментировала НСН список самых востребованных в будущем профессий в России.