Специалисты назвали самую закредитованную профессию в России
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- РИА Новости
Как пишет «Реальное время», на 1 октября показатель долговой нагрузки у работников службы охраны составляет 34%, отрасли фармацевтики и медицины — 33,2%, социальной сферы — 32,8%.
Также высокая степень закредитованности (29,7%) выявлена у самозанятых.
Меньше всего на выплаты по кредитам тратят работники сфер информационных технологий (13,6%), телекоммуникаций и связи (15,7%), а также маркетинга, рекламы и PR (20,0%).
Ранее глава Министерства экономического развития Максим Орешкин отмечал, что банки частично несут вину за существующий уровень закредитованности населения.
Эксперт Екатерина Самраилова прокомментировала НСН список самых востребованных в будущем профессий в России.