В Совфеде оценили заявление МИД Австрии о санкциях США по «Северному потоку — 2»

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал слова министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга о санкциях США в связи со строительством «Северного потока — 2».
В Совфеде оценили заявление МИД Австрии о санкциях США по «Северному потоку — 2»
  • РИА Новости

По его словам, количество стран, открыто выражающих протест против американских санкций, растёт, однако Европа не спешит вступать в активное противодействие.

«Американцы предпочитают не прислушиваться к чужому мнению, а оказывать давление на своих оппонентов и дожимать тех, кто не согласен с их методами недобросовестной конкуренции. Поэтому в Европе не предпринимают активных действий, чтобы противостоять США. По крайней мере, пока. Но рано или поздно это должно закончиться. Америка теряет свой статус гегемона», — убеждён Сергей Цеков.

Ранее Шалленберг заявил о неприемлемости санкций против «Северного потока — 2».

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с RT также прокомментировал это заявление.

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