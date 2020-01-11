В Госдуме оценили заявление Меркель о «Северном потоке — 2»

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Кирилл Горшенин
Первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков в беседе с RT оценил слова канцлера Германии Ангелы Меркель о важности доведения до конца строительства газопровода «Северный поток — 2».
В Госдуме оценили заявление Меркель о «Северном потоке — 2»
  • Reuters

«Было бы странно, если бы, используя сравнительно праздничный период, Ангела Меркель приехала в Россию без цели сделать важное, серьёзное, ответственное заявление», — сказал Новиков, отметив, что приезд канцлера «заведомо предполагал, что такое заявление должно последовать».

Депутат указал на стремление немецкого лидера вести независимую от США газовую политику, соответствующую национальным интересам Германии и её бизнеса.

«При всей своей зависимости от Вашингтона, его позиции и политики, у Германии есть свои национальные интересы. Когда они циничным образом нарушаются, у Ангелы Меркель, конечно, есть желание соответствовать интересам Германии в целом и интересам тех крупных корпораций, которые стоят за газовым проектом», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Меркель в ходе пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2». По её словам, проект необходимо довести до конца.

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