«Нафтогаз» не ведёт переговоры с «Газпромом» о прямых поставках газа

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Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не ведёт прямых переговоров с «Газпромом» насчёт прямых поставок газа.
«Нафтогаз» не ведёт переговоры с «Газпромом» о прямых поставках газа
  • © Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Со стороны «Нафтогаза» разговора про прямые поставки нет», — цитирует ТАСС Витренко.

Он подчеркнул, что новых договорённостей и договорного процесса нет.

Также Витренко отметил, что законодательных ограничений для этого процесса не имеется.

Ранее украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России.

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