«Нафтогаз» не ведёт переговоры с «Газпромом» о прямых поставках газа
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«Со стороны «Нафтогаза» разговора про прямые поставки нет», — цитирует ТАСС Витренко.
Он подчеркнул, что новых договорённостей и договорного процесса нет.
Также Витренко отметил, что законодательных ограничений для этого процесса не имеется.
Ранее украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России.