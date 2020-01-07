Эксперт оценил прогнозы по снижению роста мировой экономики
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- РИА Новости
«Прогнозы на снижение роста мировой экономики являются верными», — сказал он.
По его словам, на данный момент нет драйверов, которые бы привели к обратному процессу.
Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с НСН прокомментировал прогноз о замедлении мировой экономики до 3,4% в 2020 году.
Как считают в аудиторской компании PwC, в текущем году в условиях замедления роста мировой экономики, так называемой «слоубализации», напряжённость в глобальной торговле будет создавать трудности для мировых цепочек поставок и дальнейшей экономической интеграции в мировом масштабе.