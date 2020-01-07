Эксперт оценил прогнозы по снижению роста мировой экономики

Короткая ссылка
Заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов оценил прогнозы по снижению роста мировой экономики. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Эксперт оценил прогнозы по снижению роста мировой экономики
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Прогнозы на снижение роста мировой экономики являются верными», — сказал он.

По его словам, на данный момент нет драйверов, которые бы привели к обратному процессу.

Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с НСН прокомментировал прогноз о замедлении мировой экономики до 3,4% в 2020 году.

Как считают в аудиторской компании PwC, в текущем году в условиях замедления роста мировой экономики, так называемой «слоубализации», напряжённость в глобальной торговле будет создавать трудности для мировых цепочек поставок и дальнейшей экономической интеграции в мировом масштабе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить