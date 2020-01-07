Эксперт оценил прогнозы по снижению роста мировой экономики

Заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов оценил прогнозы по снижению роста мировой экономики. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Прогнозы на снижение роста мировой экономики являются верными», — сказал он.

По его словам, на данный момент нет драйверов, которые бы привели к обратному процессу.

Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с НСН прокомментировал прогноз о замедлении мировой экономики до 3,4% в 2020 году.

Как считают в аудиторской компании PwC, в текущем году в условиях замедления роста мировой экономики, так называемой «слоубализации», напряжённость в глобальной торговле будет создавать трудности для мировых цепочек поставок и дальнейшей экономической интеграции в мировом масштабе.