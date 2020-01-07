Эксперт прокомментировал прогноз о замедлении роста мировой экономики

Экономист Михаил Хазин в беседе с НСН прокомментировал прогноз о замедлении мировой экономики до 3,4% в 2020 году.

«Я бы сказал, что мировая экономика с 2008 года не растёт. Когда в 2008 году начался спад экономики, его остановили колоссальным объёмом эмиссии. Механизм стимулирования экономики, стимулирования спроса через эмиссию больше не работает», — заявил он.

По его мнению, экономического роста не будет, пока не придумают новый механизм, не исправят структурные диспропорции, в первую очередь несоответствие между реальными доходами домохозяйств и их расходами.

Как считают в аудиторской компании PwC, в текущем году в условиях замедления роста мировой экономики, так называемой «слоубализации», напряжённость в глобальной торговле будет создавать трудности для мировых цепочек поставок и дальнейшей экономической интеграции в мировом масштабе.

Ранее газета «Известия» писала, что аналитики крупнейших банков и институтов составили прогноз роста ВВП в России на 2020 год.