Посол не исключил подключение российского газа к проекту TANAP

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников не исключил, что российский газ на определённом этапе может быть подключён к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP).

РИА Новости

В интервью азербайджанскому телеканалу CBC он поздравил Азербайджан с запуском TANAP, назвав проект большим успехом. Он отметил российско-азербайджанское сотрудничество в разработке нефтяных, газоконденсатных месторождений Азербайджана. «Кто знает, может, и наш газ на каком-то этапе подключится к проекту TANAP, я бы исключать этого не стал», — приводит слова Бочарникова РИА Новости. 30 ноября прошла церемония открытия окончательной фазы проекта TANAP, которую посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.