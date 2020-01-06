Посол не исключил подключение российского газа к проекту TANAP

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Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников не исключил, что российский газ на определённом этапе может быть подключён к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP). 
Посол не исключил подключение российского газа к проекту TANAP
  • РИА Новости

В интервью азербайджанскому телеканалу CBC он поздравил Азербайджан с запуском TANAP, назвав проект большим успехом.

Он отметил российско-азербайджанское сотрудничество в разработке нефтяных, газоконденсатных месторождений Азербайджана.

«Кто знает, может, и наш газ на каком-то этапе подключится к проекту TANAP, я бы исключать этого не стал», — приводит слова Бочарникова РИА Новости.

30 ноября прошла церемония открытия окончательной фазы проекта TANAP, которую посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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