Киев прокомментировал данные о сокращении транзита газа из России

Глава газотранспортной компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон прокомментировал сообщения о падении транзита российского газа через украинскую территорию.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Несмотря на то что физические объёмы транзита временно снизились до 35—45 млн куб. м в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объёме из расчёта 178 млн куб. м в сутки», — заявил Макогон.

По его словам, деньги уже поступили на счета «Оператора ГТС Украины», так как услуги оказываются по предоплате.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что транзит российского газа через Украину в первые два дня 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря 2019-го.