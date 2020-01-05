Киев прокомментировал данные о сокращении транзита газа из России

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Глава газотранспортной компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон прокомментировал сообщения о падении транзита российского газа через украинскую территорию.
Киев прокомментировал данные о сокращении транзита газа из России
  • РИА Новости

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Несмотря на то что физические объёмы транзита временно снизились до 35—45 млн куб. м в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объёме из расчёта 178 млн куб. м в сутки», — заявил Макогон.

По его словам, деньги уже поступили на счета «Оператора ГТС Украины», так как услуги оказываются по предоплате.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что транзит российского газа через Украину в первые два дня 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря 2019-го.

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