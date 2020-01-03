Источник: Белоруссия просит Россию снизить цену на нефть на $10

Белоруссия попросила Россию снизить контрактную цену на нефть на $10 за тонну. Данный факт и привёл к отсутствию заключённого контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в отрасли.

«Цена поставок на данном направлении рассчитывается как рыночная цена плюс премия примерно $10. Наши грузоотправители хотят её сохранить, белорусская сторона настаивает на снижении», — указал собеседник.

Ранее госконцерн «Белнефтехим» сообщил, что белорусская сторона временно с 1 января приостановила экспорт нефтепродуктов.

Данная информация поступила вскоре после того, как представитель концерна «Белнефтехим» заявил, что поставки нефти из России на белорусские НПЗ приостановлены и загрузка нефтеперерабатывающих заводов была снижена до минимального технологически разрешённого уровня.