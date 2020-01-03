Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
«Мы подтверждаем временную приостановку с 1 января поставок на экспорт всех видов нефтепродуктов», — сказал представитель пресс-службы.
По данным агентства, экспорт был приостановлен на фоне прекращения поставок нефти из России на НПЗ Белоруссии.
Ранее представитель концерна «Белнефтехим» заявил, что поставки нефти из России на белорусские НПЗ приостановлены и загрузка нефтеперерабатывающих заводов была снижена до минимального технологически разрешённого уровня.