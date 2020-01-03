Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

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Госконцерн «Белнефтехим» сообщил, что белорусская сторона временно с 1 января приостановила экспорт нефтепродуктов.
Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы подтверждаем временную приостановку с 1 января поставок на экспорт всех видов нефтепродуктов», — сказал представитель пресс-службы.

По данным агентства, экспорт был приостановлен на фоне прекращения поставок нефти из России на НПЗ Белоруссии.

Ранее представитель концерна «Белнефтехим» заявил, что поставки нефти из России на белорусские НПЗ приостановлены и загрузка нефтеперерабатывающих заводов была снижена до минимального технологически разрешённого уровня.

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