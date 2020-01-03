В Белоруссии заявили о приостановке поставок нефти из России
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- РИА Новости
«Поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов снижена до минимального технологически разрешённого уровня», — сказали в белорусской компании.
В «Белнефтехиме» уточнили, что в настоящее время Минск прорабатывает контракты на поставку нефти в январе, включая альтернативные российским источники.
Официальный представитель российской компании «Транснефть» Игорь Дёмин заявил, что компания не получила заявок на поставки нефти с 1 января на белорусские НПЗ.
«Транснефть» осуществляет прокачку в рамках заявок от нефтяных компаний. Начиная с 1 января у нас нет заявок от нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ», — отметил он.
31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил обеспечить поставки нефти из альтернативных источников.
Прежде всего речь идёт о доставке железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании нефтепровода «Дружба».