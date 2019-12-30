В Российском экспортном центре рассказали о системе «Одно окно»

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Старший вице-президент Российского экспортного центра Олег Енин в беседе с газетой «Известия» рассказал о системе «Одно окно».
В Российском экспортном центре рассказали о системе «Одно окно»
  • Pixabay

«Основной целевой аудиторией являются экспортёры и потенциальные экспортёры», — заявил он.

По его словам, компании получат доступ к государственным услугам, мерам господдержки, комплексному оформлению экспорта, а также к услугам группы компаний РЭЦ, институтов развития и других организаций.

«Используется принцип однократного ввода информации, однократного предоставления документов и многократного его использования», — пояснил Енин.

Он отметил, что в системе будут формировать цифровой профиль экспортёров.

Как добавил Енин, первая очередь системы должна быть запущена в ноябре 2020 года.

Ранее URA.RU сообщало, что экспорт в Свердловской области вырос на 18% за девять месяцев 2019 года.

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