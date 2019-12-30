«Оператор ГТС Украины» уточнил ситуацию по переговорам с «Газпромом»

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В пресс-службе «Оператора ГТС Украины» прокомментировали ситуацию по переговорам с «Газпромом», которые проходят в Вене.
«Оператор ГТС Украины» уточнил ситуацию по переговорам с «Газпромом»
  • РИА Новости

«Сейчас завершён пятидневный переговорный марафон «Оператора ГТС Украины» и «Газпрома», о подписании окончательных документов ещё речь не идёт», — говорится в сообщении пресс-службы украинской компании в Facebook.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что «переговорный марафон с «Газпромом» в Вене» завершён.

21 декабря помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что в ходе переговоров по газу, прошедших в Минске, российская сторона согласилась выплатить Киеву $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Позднее украинский лидер Владимир Зеленский назвал большой победой выплату «Газпрома» Украине.

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