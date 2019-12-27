Эксперт оценил планы запустить «Северный поток — 2» до конца 2020 года

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Анна Лушникова
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в разговоре с RT заявление министра энергетики России Александра Новака о том, что газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года.
Эксперт оценил планы запустить «Северный поток — 2» до конца 2020 года
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«Помимо подтверждения нашего технологического потенциала, есть ещё и коммерческий интерес в том, чтобы сохранить за собой рынок и лишний раз показать нашим коллегам в Европе, что мы являемся надёжным торговым и политическим партнёром. И, несмотря на трудности, которые нам генерируют извне, мы выполняем свои обязательства. Я бы выразил надежду на то, что европейцы усилят своё содействие в строительстве проекта», — сказал эксперт.

Оленченко считает, что сотрудничество России и Европы «со временем начнёт развиваться быстрее и будет повышаться спрос на энергоносители».

«Для нашей страны, безусловно, в этих проектах заложены возможности на адекватное реагирование на будущий спрос Европы на газ как на энергоносители и сырьё», — заключил он.

Ранее Новак заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на следующий финансовый год, который предусматривает санкции против СП-2.

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