Новак назвал долю российского газа в Европе

Доля российского газа в Европе выросла до 45%. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

«Что касается расклада сил, на сегодняшний день доля России в общем потреблении газа в Европе, доля российского газа, составляет порядка 45%. Вот весь расклад», — заявил он в интервью «России 24».

По его словам, доля увеличилась по сравнению с прошлым годом ещё на несколько процентов.

«Поэтому наличие инфраструктуры, наличие газопроводов — это возможность увеличивать объёмы поставок, это возможность иметь конкуренцию на рынке услуг по транспортировке газа, тем самым снижая издержки для потребителя за счёт того, что будут конкурировать между собой газопроводы», — добавил Новак.

Ранее Новак сравнил объёмы поставок СПГ в Европу из России и США. По его словам, Россия значительно опередила американскую сторону.

В октябре 2018 года российский лидер Владимир Путин заявлял, что объём российского газа на европейском рынке составляет около 34%.