Новак сравнил объёмы российских и американских поставок СПГ в Европу

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Министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу РБК рассказал об объёмах поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
Новак сравнил объёмы российских и американских поставок СПГ в Европу
  • РИА Новости

По его словам, Россия значительно опередила США.

«Наша доля составляет 20% от поставок СПГ в Европу, у американцев это 13%. При этом ещё два-три года назад мы практически не осуществляли поставки СПГ. За счёт ввода новых проектов у нас уже почти 12—13 млн тонн поставляется. А если брать, например, США, у них за два года прирост составил с 4—5 млн тонн до 9 млн тонн», — приводит цитату Новака ТАСС.

Ранее депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский СПГ.

В мае глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст на международной газовой конференции сказал, что российский газ более привлекателен для Германии с экологической точки зрения, чем СПГ из Соединённых Штатов.

По его словам, исходя из цены, американский газ неконкурентоспособен по сравнению с российским.

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