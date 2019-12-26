В Кремле прокомментировали идею отмены налога на доходы малоимущих

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею отмены налога на доходы малоимущих граждан.

По его словам, предметных разговоров или решений на этот счёт нет.

«Что касается обсуждения различных сценариев, вариантов, они ведутся на постоянной основе», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее Песков говорил, что этот вопрос неоднократно упоминается во время экспертных дискуссий, при этом в Кремле «пока никакой позиции нет».

24 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключает возможности освобождения россиян, получающих зарплату на уровне минимального размера оплаты труда, от налога на доходы физических лиц.