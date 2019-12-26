В «Транснефти» отреагировали на угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

Глава «Транснефти» Николай Токарев прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко, который пригрозил России, что «заберёт» две трубы нефтепровода «Дружба» для реверса.

«Скорее всего, характер политический всех этих заявлений, потому что по экономике они не проходят», — приводит РБК слова Токарева.

По его словам, такие идеи требуют экономической проработки, и никто не будет принимать нерациональных решений. Он добавил, что предложения Лукашенко «очень трудно реализуемы».

Ранее Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».

По его словам, речь идёт о масштабном перезапуске двух из трёх ниток нефтепровода «Дружба» в реверс, в результате чего транзит российской нефти через республику в Европу может упасть с 60 млн до 20 млн тонн в год.

В Кремле оценили слова Лукашенко.