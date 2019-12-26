В «Транснефти» отреагировали на угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

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Глава «Транснефти» Николай Токарев прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко, который пригрозил России, что «заберёт» две трубы нефтепровода «Дружба» для реверса.
В «Транснефти» отреагировали на угрозу Лукашенко «забрать» две трубы
  • Reuters

«Скорее всего, характер политический всех этих заявлений, потому что по экономике они не проходят», — приводит РБК слова Токарева.

По его словам, такие идеи требуют экономической проработки, и никто не будет принимать нерациональных решений. Он добавил, что предложения Лукашенко «очень трудно реализуемы».

Ранее Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».

По его словам, речь идёт о масштабном перезапуске двух из трёх ниток нефтепровода «Дружба» в реверс, в результате чего транзит российской нефти через республику в Европу может упасть с 60 млн до 20 млн тонн в год.

В Кремле оценили слова Лукашенко.

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