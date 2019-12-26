В «Транснефти» отреагировали на угрозу Лукашенко «забрать» две трубы
- Reuters
«Скорее всего, характер политический всех этих заявлений, потому что по экономике они не проходят», — приводит РБК слова Токарева.
По его словам, такие идеи требуют экономической проработки, и никто не будет принимать нерациональных решений. Он добавил, что предложения Лукашенко «очень трудно реализуемы».
Ранее Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
По его словам, речь идёт о масштабном перезапуске двух из трёх ниток нефтепровода «Дружба» в реверс, в результате чего транзит российской нефти через республику в Европу может упасть с 60 млн до 20 млн тонн в год.