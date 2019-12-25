В Кремле прокомментировали слова Лукашенко про реверс по «Дружбе»

Белоруссия вправе воспользоваться любыми вариантами по закупкам нефти, если они более выгодны, чем российские, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания белорусского лидера Александра Лукашенко.

«Конечно, она вольна воспользоваться любыми вариантами, если они более выгодны, чем то, что предлагается со стороны Российской Федерации», — цитирует Пескова Интерфакс.

Он подчеркнул, что Москва не хочет «уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию, которая гораздо дороже, чем то, что есть на рынке».

Ранее Лукашенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о возможной схеме альтернативного маршрута импорта нефти.

По его словам, речь идёт о масштабном перезапуске двух из трёх ниток нефтепровода «Дружба» в реверс, в результате чего транзит российской нефти через республику в Европу может упасть с 60 млн до 20 млн тонн в год.