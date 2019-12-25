В Росрыболовстве рассказали о предполагаемых объёмах вылова в 2019 году

Глава Федерального агентства по рыболовству России Илья Шестаков рассказал о предполагаемых объёмах вылова в 2019 году, передаёт ФАН.

По его словам, по сравнению с рекордным 2018-м, показатель может отставать на 2%. Как прогнозируется, вылов составит 4,94 млн тонн.

Шестаков связал это со снижением объёма вылова лосося, но отметил, что сардин, скумбрии и иваси добыто гораздо больше.

«Наши рыбаки научились работать с этими сложными объектами, научились их реализовывать, в том числе за рубеж. Неплохо покупает Китай. Часть объёмов идёт на внутренний рынок», — сказал он.

Ранее член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева в беседе с НСН оценила ситуацию в рыбной отрасли.