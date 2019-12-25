Сербия завершила на своём участке укладку труб «Турецкого потока»

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Сербия завершила на своём участке укладку труб газопровода «Турецкий поток». Об этом, как сообщает ТАСС, в эфире национального телевидения РТС заявил генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович.
Сербия завершила на своём участке укладку труб «Турецкого потока»
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«Да, мы можем с удовольствием констатировать, что Сербия свою часть работы, когда речь идёт об укладке труб, на участке интерконнектора «граница Болгарии — граница Венгрии», выполнила. Работы завершены», — сказал он.

В конце октября глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что подрядная организация гарантировала: работы по строительству газопровода «Турецкий поток» будут завершены своевременно.

4 октября в «Газпроме» отметили, что обе нитки «Турецкого потока» будут запущены до конца текущего года.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал проект «Турецкого потока» выгодным для всех европейских стран.

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