Сербия завершила на своём участке укладку труб «Турецкого потока»

Сербия завершила на своём участке укладку труб газопровода «Турецкий поток». Об этом, как сообщает ТАСС, в эфире национального телевидения РТС заявил генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович.

«Да, мы можем с удовольствием констатировать, что Сербия свою часть работы, когда речь идёт об укладке труб, на участке интерконнектора «граница Болгарии — граница Венгрии», выполнила. Работы завершены», — сказал он.

В конце октября глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что подрядная организация гарантировала: работы по строительству газопровода «Турецкий поток» будут завершены своевременно.

4 октября в «Газпроме» отметили, что обе нитки «Турецкого потока» будут запущены до конца текущего года.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал проект «Турецкого потока» выгодным для всех европейских стран.