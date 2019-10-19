Медведев назвал «Турецкий поток» выгодным для всей Европы проектом

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе выступления в народной скупщине Сербии отметил, что проект морского газопровода «Турецкий поток» выгоден всем европейским странам.

«Это выгодный вообще-то для всей Европы проект», — цитирует его ТАСС.

Медведев напомнил, что в настоящее время через Сербию прокладывается участок газопровода от границы с Болгарией до Венгрии.

«Ваша страна свои обязательства неукоснительно исполняет», — подчеркнул премьер России.

Он также выразил надежду, что строительство газопровода завершится к началу 2020 года.

Ранее сербский лидер Александр Вучич пообещал завершить строительство части газопровода «Турецкий поток» на территории Сербии до конца 2019 года.

В свою очередь, в «Газпроме» заявили о планах запустить обе нитки «Турецкого потока» для поставок в Турцию и страны ЕС через Болгарию до конца текущего года.