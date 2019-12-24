«Нафтогаз» рассказал о «ширме» для спасения «Северного потока — 2»

Существует риск того, что Россия согласилась на продолжение транзита газа через Украину, чтобы продолжить строительство «Северного потока — 2». Об этом заявили в пресс-службе «Нафтогаза».

«Риск №1, что вся история с желанием россиян договориться — это ширма для спасения «Северного потока — 2». Мы раньше никогда не видели такой живости в дипломатических, лоббистских и бизнес-кругах по этому проекту в Вашингтоне. А видели мы много», — говорится в сообщении в Facebook.

Как заявили в компании, «нет лучшей гарантии» того, что российская сторона будет придерживаться условий договоров о транзите, чем «отсутствие «Северного потока — 2».

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил о большом риске в соглашении по транзиту. По его словам, риск заключается в возможности отзыва исков в отношении «Газпрома».

По мнению Витренко, может произойти ситуация, когда Россия прекратит транзит газа, а украинские претензии уже будут отозваны.

21 декабря Москва и Киев подписали протокол договорённостей по транзиту газа.

Как отмечали в «Газпроме», он предполагает, что стороны в том числе подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий и отзовут иски.

При этом российская компания выплатит около $2,9 млрд по решениям Стокгольмского арбитражного суда, а Киев снимет претензию на $7,4 млрд.

Подробнее — в материале RT.