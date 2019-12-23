Новак заявил о продолжении оценки ущерба после ЧП на «Дружбе»
- РИА Новости
«Что касается возмещения ущерба покупателям нефти с высоким содержанием хлорорганических соединений, эта работа ещё не закончена. Здесь идут переговоры, различная претензионная работа», — цитирует Новака ТАСС.
По словам министра, «речь идёт не о запредельных суммах».
Ранее сообщалось, что российская компания «Транснефть» перечислила компенсацию 14 казахстанским компаниям из-за инцидента с загрязнением нефти на нефтепроводе «Дружба».
23 апреля Белоруссия объявила о временном прекращении поставок топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за ухудшения качества импортируемой из России нефти. В конце июня глава Минэнерго России Александр Новак заявил о завершении кризиса с поставками нефти по «Дружбе».