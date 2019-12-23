Новак заявил о продолжении оценки ущерба после ЧП на «Дружбе»

Глава Минэнерго России Александр Новак в интервью телеканалу РБК заявил, что работа по оценке ущерба от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» продолжается.

«Что касается возмещения ущерба покупателям нефти с высоким содержанием хлорорганических соединений, эта работа ещё не закончена. Здесь идут переговоры, различная претензионная работа», — цитирует Новака ТАСС.

По словам министра, «речь идёт не о запредельных суммах».

Ранее сообщалось, что российская компания «Транснефть» перечислила компенсацию 14 казахстанским компаниям из-за инцидента с загрязнением нефти на нефтепроводе «Дружба».

23 апреля Белоруссия объявила о временном прекращении поставок топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за ухудшения качества импортируемой из России нефти. В конце июня глава Минэнерго России Александр Новак заявил о завершении кризиса с поставками нефти по «Дружбе».