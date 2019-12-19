«Транснефть» перечислила компенсацию компаниям Казахстана из-за ЧП с «Дружбой»
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Подтверждаем, компенсации перечислили», — заявил официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин.
Ранее в «Транснефти» назвали инцидент с загрязнением российской нефти в трубопроводе «Дружба» неприятным исключением из правил.
23 апреля Белоруссия объявила о временном прекращении поставок топлива на Украину, в Польшу и Балтийские страны из-за ухудшения качества импортируемой из России нефти. В конце июня глава Минэнерго России Александр Новак заявил о завершении кризиса с поставками нефти по «Дружбе».
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН выразил мнение, что данная проблема носит временный характер.