«Транснефть» перечислила компенсацию компаниям Казахстана из-за ЧП с «Дружбой»

Российская компания «Транснефть» перечислила компенсацию 14 казахстанским компаниям из-за инцидента с загрязнением нефти на нефтепроводе «Дружба».

Об этом сообщает ТАСС.

«Подтверждаем, компенсации перечислили», — заявил официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин.

Ранее в «Транснефти» назвали инцидент с загрязнением российской нефти в трубопроводе «Дружба» неприятным исключением из правил.

23 апреля Белоруссия объявила о временном прекращении поставок топлива на Украину, в Польшу и Балтийские страны из-за ухудшения качества импортируемой из России нефти. В конце июня глава Минэнерго России Александр Новак заявил о завершении кризиса с поставками нефти по «Дружбе».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН выразил мнение, что данная проблема носит временный характер.