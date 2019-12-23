В Германии назвали ожидаемые сроки завершения «Северного потока — 2»
- Reuters
«Я ожидаю, что строительство будет завершено во второй половине следующего года», — цитирует Байера радио на своей странице в Twitter.
Также он выразил мнение, что в Европе признают ответственность каждого за обеспечение энергоснабжения.
Ранее правительство Германии выразило уверенность в завершении проекта «Северный поток — 2», несмотря на санкции со стороны Соединённых Штатов.
21 декабря в МИД России заявили, что страна продолжит реализацию своих экономических проектов, несмотря на санкции, которые Вашингтон ввёл в отношении участников строительства газопровода.