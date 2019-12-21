Эксперт оценил условия соглашений России и Украины по транзиту

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Анастасия Румянцева
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал RT заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что российская и украинская стороны подпишут мировое соглашение, которое снимет претензии украинского Антимонопольного комитета.
Эксперт оценил условия соглашений России и Украины по транзиту
  • Reuters

«Это абсолютно неадекватная претензия (Антимонопольного комитета Украины.—RT), она была в том, что «Газпром» якобы злоупотреблял своим монопольным положением на Украине. Услуги по транспортировке газа через Украину оказывает не «Газпром», а сама Украина... То, что они (претензии. — RT) сняты, это логично и правильно», — подчеркнул Митрахович.

Комментируя заявление Миллера о бронировании транспортных мощностей в объёме 65 млрд куб. м на 2020 год, эксперт назвал эту цифру «ожидаемым параметром».

По мнению аналитика, общий вывод, который можно сделать, заключается в том, что, во-первых, переговоры продолжаются.

«Во-вторых, компромисс найден, но найден он на ближайшее время», — заключил он.

Ранее Миллер заявил, что «Газпром» и правительство Украины подпишут мировое соглашение, которое снимет претензии украинского Антимонопольного комитета.

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