Эксперт оценил условия соглашений России и Украины по транзиту
- Reuters
«Это абсолютно неадекватная претензия (Антимонопольного комитета Украины.—RT), она была в том, что «Газпром» якобы злоупотреблял своим монопольным положением на Украине. Услуги по транспортировке газа через Украину оказывает не «Газпром», а сама Украина... То, что они (претензии. — RT) сняты, это логично и правильно», — подчеркнул Митрахович.
Комментируя заявление Миллера о бронировании транспортных мощностей в объёме 65 млрд куб. м на 2020 год, эксперт назвал эту цифру «ожидаемым параметром».
По мнению аналитика, общий вывод, который можно сделать, заключается в том, что, во-первых, переговоры продолжаются.
«Во-вторых, компромисс найден, но найден он на ближайшее время», — заключил он.
Ранее Миллер заявил, что «Газпром» и правительство Украины подпишут мировое соглашение, которое снимет претензии украинского Антимонопольного комитета.