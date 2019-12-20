Берлин прокомментировал договорённости России и Украины по газу

Глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции с украинским коллегой Вадимом Пристайко заявил, что Берлин приветствует соглашение России и Украины по транзиту газа.

«Газовый транзит через Украину будет продолжен. Для этого по крайней мере достигнуто принципиальное единство Украины и России», — приводит РИА Новости его слова.

Маас сказал, что Германия «приветствует это сближение и надеется, что переговоры на этой основе теперь могут быть приведены к успешному завершению».

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что на трёхсторонних переговорах в Берлине между ЕК, Россией и Украиной было достигнуто принципиальное соглашение по транзиту газа.