Премьер Украины прокомментировал ход переговоров по транзиту газа

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона намерена отстаивать национальные интересы на переговорах по транзиту российского газа.
Премьер Украины прокомментировал ход переговоров по транзиту газа
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«Последние две недели — сложный процесс. Там так же «зрады» (предательства. — RT) нет. Никто не сдаёт национальные интересы. Наши коллеги просто сейчас находятся на переговорах, а мы... сейчас идём продолжать заседание правительства по газовому вопросу», — приводит «Громадьске» его слова.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что на трёхсторонних переговорах в Берлине между ЕК, Россией и Украиной было достигнуто принципиальное соглашение по транзиту газа.

Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что стороны на переговорах очень качественно поработали над протоколом решения по транзиту российского газа через украинскую территорию.

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