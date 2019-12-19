В Чехии заявили о рекордных запасах газа
- Reuters
«Подземные газовые хранилища были заполнены на зимний период на уровне исторического рекорда, и к настоящему времени из них использована лишь малая часть», — приводит РИА Новости её слова.
Она отметила, что почти 98% всего поставляемого в Чехию газа приходит из Германии.
Ранее нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что Польша готова к возможному прекращению транзита российского газа в ЕС через Украину.
Министр экономики Словакии Петер Жига заявил, что прекращение поставок газа из России в Европу через Украину вполне возможно, Братислава готовится к такому варианту.