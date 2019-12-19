В Чехии заявили о рекордных запасах газа

Представитель Минпромторга Чехии Штепанка Филипова заявила, что подземные хранилища газа в Чехии на зимний период заполнены на рекордном уровне.

«Подземные газовые хранилища были заполнены на зимний период на уровне исторического рекорда, и к настоящему времени из них использована лишь малая часть», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что почти 98% всего поставляемого в Чехию газа приходит из Германии.

Ранее нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что Польша готова к возможному прекращению транзита российского газа в ЕС через Украину.

Министр экономики Словакии Петер Жига заявил, что прекращение поставок газа из России в Европу через Украину вполне возможно, Братислава готовится к такому варианту.