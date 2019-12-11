Словакия готовится к кризису с поставками газа

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Министр экономики Словакии Петер Жига заявил, что прекращение поставок газа из России в Европу через Украину вполне возможно, Братислава готовится к такому варианту.
Словакия готовится к кризису с поставками газа
  • Reuters

«Это вполне правдоподобно. В конце 2019 года завершается контракт между Россией и Украиной, который был рассчитан на десять лет и возник после предыдущего газового кризиса в 2009 году. Минэкономики к этому готовится», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что в министерстве в понедельник, 16 декабря, ожидается встреча, на которой будет обсуждаться количество запасов сырья в газохранилищах Словакии.

По его словам, в настоящее время Словакия «ближе к кризису», связанному с поставками газа.

Ранее нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что Польша готова к возможному прекращению транзита российского газа в ЕС через Украину.

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