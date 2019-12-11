Польша готова к возможной остановке Украиной транзита газа

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Нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что Польша готова к прекращению транзита российского газа в ЕС через Украину.
Польша готова к возможной остановке Украиной транзита газа
  • Reuters

«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — приводит РИА Новости слова PGNiG.

Отмечается, что в этом случае добыча нефти в Польше, запасы в хранилищах, а также возможности импорта дают в сумме 25,6 млрд кубометров газа в год с расходом 19 млрд.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина по итогам переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского не смогли выйти на окончательные договорённости по газу.

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