Подмосковные фермеры поучаствуют в сельскохозяйственной выставке в ФРГ
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Она будет проходить с 17 по 26 января.
Свои достижения представят более десяти производителей из Московской области, в том числе «Ступинская Нива», «Луховицкие овощи» и Истринская сыроварня.
«Наша цель — прорубить окно в Европу. Наша задача, которая поставлена президентом, состоит в том, чтобы мы, фермеры, сельхозпроизводители, экспортировали свою продукцию за рубеж, увеличили валютную выручку», — заявил сыродел Олег Сирота.
Всего на выставку в Берлин приедут свыше 1,5 тыс. участников из более чем 60 стран.
Ранее RIA56 сообщало, что гранты на поддержку фермеров в Оренбургской области превысили 400 млн рублей в 2019 году.