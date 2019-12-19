Подмосковные фермеры поучаствуют в сельскохозяйственной выставке в ФРГ

Подмосковные фермеры примут участие в сельскохозяйственной выставке Grüne Woche в Германии, сообщает телеканал «360».

Она будет проходить с 17 по 26 января.

Свои достижения представят более десяти производителей из Московской области, в том числе «Ступинская Нива», «Луховицкие овощи» и Истринская сыроварня.

«Наша цель — прорубить окно в Европу. Наша задача, которая поставлена президентом, состоит в том, чтобы мы, фермеры, сельхозпроизводители, экспортировали свою продукцию за рубеж, увеличили валютную выручку», — заявил сыродел Олег Сирота.

Всего на выставку в Берлин приедут свыше 1,5 тыс. участников из более чем 60 стран.

Ранее RIA56 сообщало, что гранты на поддержку фермеров в Оренбургской области превысили 400 млн рублей в 2019 году.