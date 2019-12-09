Гранты на поддержку фермеров в Оренбургской области превысили 400 млн рублей в 2019 году

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Гранты на поддержку начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов в Оренбургской области превысили 400 млн рублей в 2019 году. Об этом сообщает RIA56.
Гранты на поддержку фермеров в Оренбургской области превысили 400 млн рублей в 2019 году
  • РИА Новости

Поддержку из регионального бюджета получили 106 фермеров, среди которых 79 начинающих аграриев и 27 ферм.

«Благодаря финансовой поддержке крестьянско-фермерских хозяйств растут не только объёмы производства, но и создаются рабочие места. А это значит, что молодёжь потянется в село», — заявил вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Сергей Балыкин.

Всего в 2012—2019 годах аграрии получили 600 грантов на 1,8 млрд рублей.

Ранее, как передавали «Юга.ру», в Минсельхозе Адыгеи сообщили о сборе рекордного урожая риса.

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