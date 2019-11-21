В Минсельхозе Адыгеи сообщили о сборе рекордного урожая риса

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В Министерстве сельского хозяйства Адыгеи рассказали о завершении сбора урожая риса, который за последние десять лет увеличился в три раза, передают «Юга.ру».
В Минсельхозе Адыгеи сообщили о сборе рекордного урожая риса
  • Pixabay

По данным ведомства, всего с 9,1 тыс. га аграрии собрали 44,3 тыс. тонн риса-сырца — такого урожая не было с 1986 года, а в 2018 году этот показатель составлял 35 тыс. тонн.

«Увеличить валовый сбор удалось благодаря сортосмене и сортообновлению, а также увеличению посевных площадей в регионе — с 2,4 тыс. га в 2006 году до 9,1 тыс. га в 2019 году», — отметили в Минсельхозе Адыгеи.

По словам главы региона Мурата Кумпилова, для достижения целевых показателей в республике продолжат увеличивать посевы риса, строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали об итогах реализации госпрограммы по сельскому хозяйству за девять месяцев 2019 года.

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