Сбербанк и Mail.ru Group создали СП в сфере транспорта и еды

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Сбербанк и Mail.ru Group завершили создание совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка доставки еды, такси и каршеринга. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Сбербанк и Mail.ru Group создали СП в сфере транспорта и еды
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Сбербанк и Mail.ru Group завершили формирование партнёрства в сфере цифровых технологий для рынка продовольствия и транспортных решений», — говорится в сообщении.

Как отмечается, они получили равные доли в СП, при этом до 10% будет выделено в рамках программы долгосрочной мотивации сотрудников О2О-платформы.

Совокупные инвестиции составят до 64,6 млрд рублей при условии достижения целевых показателей до ноября 2020 года. Ожидается, что оценка стоимости платформы в перспективе может превысить 100 млрд рублей.

Стороны не исключают привлечения дополнительных партнёров для развития бизнеса в будущем.

В ноябре компании договорились о стратегическом сотрудничестве и объявили о подписании обязывающего соглашения по созданию СП.

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