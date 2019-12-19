Сбербанк и Mail.ru Group создали СП в сфере транспорта и еды
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- РИА Новости
«Сбербанк и Mail.ru Group завершили формирование партнёрства в сфере цифровых технологий для рынка продовольствия и транспортных решений», — говорится в сообщении.
Как отмечается, они получили равные доли в СП, при этом до 10% будет выделено в рамках программы долгосрочной мотивации сотрудников О2О-платформы.
Совокупные инвестиции составят до 64,6 млрд рублей при условии достижения целевых показателей до ноября 2020 года. Ожидается, что оценка стоимости платформы в перспективе может превысить 100 млрд рублей.
Стороны не исключают привлечения дополнительных партнёров для развития бизнеса в будущем.
В ноябре компании договорились о стратегическом сотрудничестве и объявили о подписании обязывающего соглашения по созданию СП.