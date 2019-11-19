Сбербанк и Mail.ru Group договорились о создании совместного предприятия

Mail.ru Group и Сбербанк договорились о стратегическом сотрудничестве и объявили о подписании обязывающего соглашения по созданию совместного предприятия в сфере транспорта и сервисов, связанных с продуктами питания, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Как уточнили в Сбербанке, Delivery Club и Citimobil присоединятся к программе лояльности «Спасибо от Сбербанка». Кроме того, в эти продукты в ближайшее время будет интегрирован Сбербанк ID. Стороны также договорились о взаимном продвижении продуктов через онлайн- и офлайн-каналы.

Также в платформу войдут другие комплементарные сервисы: каршеринг YouDrive, миноритарные доли в DC Daily, Performance Group, «СберМаркет», цифровая платформа для ресторанного рынка SberFood, платформа ERP для ресторанного бизнеса r-keeper и др.

Кроме того, Сбербанк подписал обязывающую документацию о приобретении 36% в АО «МФ Технологии», контролирующей 58,3% голосующих акций Mail.ru Group, у АО «Газпромбанк» (в размере 35%) и госкорпорации «Ростех» (в размере 1%) и становится равноправным партнёром в этой компании. В данный момент ожидается подтверждение сделки со стороны Федеральной антимонопольной службы. Сделку планируется закрыть до конца 2019 года.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций, Mail.ru Group, китайская компания Alibaba и «Мегафон» завершили сделку по созданию совместного предприятия в области социальной электронной коммерции в России и странах СНГ.