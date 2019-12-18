В Торгово-промышленной палате подвели итоги 2019 года

Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин в беседе с ФАН подвёл итоги 2019 года.

Он сказал, что в целом положительно оценивает уходящий год и рассчитывает на то, что новый будет лучше.

По словам Катырина, 19 ноября начала работу электронная платформа по работе с обращениями предпринимателей «За бизнес». Она создана для того, чтобы в режиме онлайн любой предприниматель мог пожаловаться на давление со стороны правоохранительных органов.

«У платформы есть соглашения о сотрудничестве с Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом, МВД и ФСБ. Каждая размещённая на ней жалоба тут же становится известной в центре», — отметил он.

Глава ТПП также выразил мнение, что эксперимент с самозанятыми в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях вполне удался — за год сотни тысяч человек вышли из тени.

«Людям спокойно, государству — выгода. Ещё 19 регионов подключатся к проекту в новом году», — заявил Катырин.

Ранее в ТПП рассказали о самых перспективных направлениях малого бизнеса.