В ТПП рассказали о самых перспективных направлениях малого бизнеса

Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в беседе с ФАН рассказал о самых перспективных направлениях малого бизнеса.

«Самым перспективным и эффективным направлением для приложения сил малого бизнеса в ближайшие годы будет всё, что непосредственно связано с жизнью человека», — заявил он.

По его словам, это работа, которая связана с питанием, одеждой, малым строительством, ремонтом жилья, спортом и отдыхом, а также с воспитанием детей.

Ранее, как сообщал Newinform, власти Санкт-Петербурга заявили о необходимости поддержки малого бизнеса.