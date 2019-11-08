В ТПП рассказали о самых перспективных направлениях малого бизнеса
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«Самым перспективным и эффективным направлением для приложения сил малого бизнеса в ближайшие годы будет всё, что непосредственно связано с жизнью человека», — заявил он.
По его словам, это работа, которая связана с питанием, одеждой, малым строительством, ремонтом жилья, спортом и отдыхом, а также с воспитанием детей.
Ранее, как сообщал Newinform, власти Санкт-Петербурга заявили о необходимости поддержки малого бизнеса.